Uruguay | Gimenez dà una gomitata ad un delegato FIFA | rischia 15 giornate di squalifica

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’eliminazione nella fase a gironi potrebbe essere il meno per Josédopo quanto accaduto al fischio finale della sfida trae Ghana. Il calciatore dell’Atletico Madrid, insieme a diversi compagni di nazionale, nel post-partita ha infatti inveito contro gli ufficiali di gara. Secondo quanto rilevato dalle telecamere, l’uruguaiano, oltre a diversi insulti, ha colpito con unaalla schiena un membro del personale. Unaarriverà senza ombra di dubbio, e potrebbe anche essere molto lunga. Potrebbero essere quindicioppure “un periodo di tempo adeguato per aver aggredito un ufficiale di gara”. SportFace.

La squalifica del difensore dell'Atletico Madrid dipenderà dal referto. La squalifica potrebbe essere scontata in Liga. Il Mundo Deportivo rivela che il difensore dell'potrebbe avere fino a 15 giornate di squalifica, se verrà presa in considerazione l'aggressione all'arbitro. Il fatto sarebbe accaduto nel tunnel dopo il fischio finale di Ghana - ......partita di Ghana -: non solo Cavani che distrugge il monitor del Var con un pugno , emergono anche le immagini di un episodio che potrebbe costare carissimo al difensore Josè Maria. ...MONDIALI 2022 - Il difensore dell'Uruguay si è reso protagonista di un durissimo sfogo ... colpisce un delegato FIFA con una gomitata. Ora Gimenez rischia una maxi squalifica."Dire addio così a un Mondiale fa molto male, ma siamo tranquilli perché abbiamo dato tutto per il nostro Paese". Intanto la FIFA è pronta a punire Cavani, Gimenez e l'arbitro tedesco Siebert.