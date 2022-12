Tragico schianto tra due auto | muore un bambino di un anno

(Di domenica 4 dicembre 2022) Trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria dopo l'impatto, è morto oggi in seguito alle ferite riportate, come conferma il nostro giornale partner Quotidiano.net. I genitori sono ...

tra due auto, muore un bambino di un anno. Trasportato in codice rosso all'ospedale di Alessandria dopo l'impatto, è morto oggi in seguito alle ferite riportate, come conferma il ...VICOPISANO - Tragedia nella notte sulle strade del Pisano dove una persona è deceduta, si tratta di una donna di 69 anni residente a Bientina in provincia di Pisa. L'allarme è scattato poco dopo le 1 ...Incidente mortale nella notte tra il 3 e il 4 dicembre ad Arignano, nel Chierese. A perdere la vita Concetta Gerardi, 65enne di San Paolo Solbrito, in provincia di Asti. Lo scontro in via della Valle ...SCOGLITTI – Tragico incidente stradale sulla Strada Provinciale 51 Gela-Scoglitti, con un imprenditore agricolo di 67 anni della zona deceduto a causa del violento impatto. Lo schianto è avvenuto ...