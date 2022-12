Terremoto e sciame sismico alle Eolie Il sindaco di Lipari | ' Caduti costoni in mare' Avvertito anche a Messina

(Di domenica 4 dicembre 2022) Risveglio brino per gli abitanti del Messinese (soprattutto quelli della zona tirrenica) che stamattina sono stato destati8:12 da undi magnitudo di 4.6 (a una profondità di tre ...

Questa volta il maltempo di ieri sera nel barcellonese e nel milazzese ci aveva graziati, ma è arrivato ilal risveglio".sismico con epicentro in mare Dopo la violenta scossa di ...Una scossa didi magnitudo 4.6 si è registrata domenica mattina alle ore 8,12 con epicentro alle isole Eolie , in provincia di Messina . Lo riferisce l' Ingv , l'Istituto nazionale di geofisica e ...LIPARI – Uno sciame sismico è in corso nelle Eolie. Dopo la violenta scossa di terremoto delle 8.12 di stamani con una magnitudo di 4.6, con ipocentro al largo dell’isola di Vulcano, altre scosse di ...Due scosse nel giro di sei minuti sono state avvertite nella zona del Messinese e a Reggio Calabria. Epicentro nei pressi delle isole Eolie, magnitudo 4.6 ...