Mondiali 2022 | Mbappè strepitoso trascina la Francia ai quarti | 3-1 alla Polonia Ed è capocannoniere

(Di domenica 4 dicembre 2022)fine Lewandowski è andato ad abbracciarlo:è stato il protagonista della partita e ha guidato la, insieme a Giroud aidi finale. Dove affronterà la vincente di Inghilterra-Senegal. Per Mbappé sono già cinque i gol in questo Mondiale, di cui è ile la stella indiscussa L'articolo proviene da Firenze Post.

...aiE' un Kylian Mbappé da record quello che abbiamo visto quest'oggi contro la Polonia, gara in cui ha messo a segno una doppietta che ha portato i Blues ai quarti di finale di Qatar. ...In Qatar il momento di Paulo Dybala non è ancora arrivato, nonostante la lesione muscolare che aveva messo in discussione la sua partecipazione al Mondiale sia stata ormai superata del tutto. La Joya ...E’ un Kylian Mbappé da record quello che abbiamo visto quest’oggi contro la Polonia, gara in cui ha messo a segno una doppietta che ha portato i Blues ai quarti di finale di Qatar 2022. Nessuno, ...Tra sorprese e prime qualificazioni si chiude così la prima fase Mondiale, proiettata immediatamente alle fase ad eliminazione. Nel quadro finale, contenente le migliori 16 squadre, sarà presente anco ...