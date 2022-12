Lda a Sanremo 2023 | il ‘bacio’ del figlio di Gigi d’Alessio a Amadeus – Video

... da Leo Gassmann - vinse tra i Giovani il primodi Amadeus, nel 2020, salvo poi essere ... Rain,(Luca D'Alessio, figlio di Gigi D'Alessio, lanciato dall'ultima edizione di 'Amici' e ...E ancora: Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola & Chiara,, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante, Ultimo. Sono i nomi dei 22 artisti in gara a2023, annunciati da Amadeus ...Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo. La lista dei concorrenti in gara si completerà il 16 dicembre, quando andrà in onda la finale di Sanremo Giovani: in ...Ecco chi salirà sul palco dell’Ariston nell’edizione condotta da Amadeus (che è anche direttore artistico), Chiara Ferragni e Gianni Morandi ...