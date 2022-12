Juventus | Arrivabene | «A Ronaldo non dobbiamo nulla»

(Di domenica 4 dicembre 2022) L’interrogatorio di Mauriziosul casoe gli arretrati nei confronti del portoghese. I dettagli Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’ex ad dellaMaurizioera stato ascoltato come persona informata dei fatti sulla questione Cristiano. Di seguito le sue parole agli inquirenti durante l’interrogatorio.Parole che a CR7 non faranno sicuramente piacere, vista la sua recente richiesta di 19,9 milioni di euro. PAROLE – «Per quanto a mia conoscenza, non abbiamo arretrati con». L'articolo proviene da Calcio News 24.

E' questa la cifra che deve ancora incassare Cristiano Ronaldo dallae che, secondo quanto ... L'amministratore delegato della Juve Maurizio, per esempio, nella sua deposizione ha ...Non c'è pace per la. Dopo il ciclone seguito all'inchiesta Prisma che ha comportato le dimissioni di tutto il ...9 euro della famigerata "carta segreta", anche se l'adha dichiarato ...Secondo quanto dichiarato da Maurizio Arrivabene agli inquirenti, la Juventus non avrebbe nessun debito con l’asso portoghese: “Non abbiamo arretrati con lui”, le parole dell’ex dirigente agli ...Cistiano Ronaldo protagonista ai Mondiali di Calcio in corso di svolgimento in Qatar mma questa volta a tenere banco non sono le prodezze di CR7 , bensì gli stpebndi arretrati che reclama il calciator ...