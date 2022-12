Incidente al concerto dei Guns n' Roses | ecco cosa è successo a una fan

Una donna è rimasta ferita durante undei ad Adelaide dopo essere stata colpita al volto da un microfono lanciato dal frontman della band Axl Rose . E l'è ripreso in un filmato che fissa il momento in cui Rebecca Howe, ...... appresa la notizia, ha prontamente promesso di mettere fine al lancio del microfono a fine, dopo l'. 'Non vogliamo che nessuno si faccia male da nessuna parte', ha scritto. Già nel ...Al termine dell'esibizione, il cantante Axl Rose ha lanciato il microfono al pubblico, colpendo inavvertitamente una fan. La donna mostra le immagini del suo volto tumefatto sui social ...Una donna australiana è rimasta ferita durante un concerto dei Guns N' Roses ad Adelaide dopo essere stata colpita al volto da un microfono lanciato dal frontman ...