Fiumicino sul podio d’Europa | Giordan è oro nella sciabola a squadre

(Di domenica 4 dicembre 2022) Varsavia – È d’oro e d’argento per l’Italia l’ultima giornata dei Campionati Europei Paralimpici di Scherma a Varsavia 2022 con il trionfo della squadra dimaschile e il secondo posto del team di fioretto femminile. La spedizione azzurra chiude così questa entusiasmante kermesse continentale a quota 15 medaglie, più di qualsiasi altro Paese benché il Medagliere vada alla Gran Bretagna che vanta ben sei ori. Il team deglitori composto da Edoardo, Matteo Dei Rossi e Gianmarco Paolucci è campione. Una prestazione encomiabile, di qualità e carattere, ha permesso ai ragazzi del CT Marco Ciari di mettersi al collo la medaglia d’oro dopo una gara-capolavoro, chiusa con il successo in finale per 45-33 contro l’Ungheria. Il culmine di una giornata in cui l’Italia non ha lasciato nulla al caso, ...