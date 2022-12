Elly Schlein si è candidata a segretaria del PD

(Di domenica 4 dicembre 2022) Dopo settimane di voci, ora è ufficiale: la deputata 37enne avrà come avversario principale il suo ex capo, Stefano Bonaccini

Portiamo le nostre proposte', ha ribaditonel corso dell'incontro 'Parte da noi'. 'Non è una sfida tra riformismo e radicalità' - 'Non è una sfida da leggere nella divisione fra ...presenta la propria candidatura alla segreteria del Partito democratico. A Roma la diretta dell'evento 'Parte da noi' con il gruppo che sostiene la deputata in vista del congresso e delle ...E prosegue l'attacco alla presidente del Consiglio per le politiche sulle donne: "Nella manovra si restringe opzione donna e si differenziano le donne sulla base dei figli. Se Giorgia Meloni vuole aiu ...L'annuncio durante l'iniziativa "Parte da noi" al Monk di Roma: "Nessuna resa dei conti, ma non possiamo rinunciare a un'identità chiara" ...