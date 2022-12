El Salvador | l’esercito “assedia” una città per catturare i membri di una gang | il video delle operazioni

Il Fatto Quotidiano

Il 23 novembre Bukele aveva annunciato che avrebbe fatto circondare le città per arrestare i criminali e Soyapango, alla periferia della capitale San, è stata la prima a sperimentare la dura ...La citta' di Soyapango in Elha vissuto un vero e proprio stato di assedio da parte dell'e della polizia del Paese per catturare i membri di una gang criminale. Il pugno duro e' ... El Salvador, l’esercito “assedia” una città per catturare i membri di una gang: il video…