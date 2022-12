Croazia | il ct Dalic | 'Non sarà l'ultimo torneo di Modric in nazionale'

Ma dalla parte dellaci sono la maggiore esperienza e la maggiore qualità, due ingredienti che fanno la differenza a questi livelli. La squadra dia nostro parere eviterà la sconfitta ...- Belgio 0 - 0(4 - 3 - 3) Livakovic 5.5; Juranovic 6.5, Lovren 6.5, Gvardiol 7, ... Commissario tecnico:BELGIO (4 - 2 - 3 - 1) Courtois 6.5; Meunier 6 (87' E. Hazard SV), ...Così il tecnico: "Dobbiamo avere rispetto dei nostri avversari, hanno battuto dei campioni del mondo come Spagna e Germania. Modric Non lascerà al termine dei Mondiali" ...Le parole di Zlatko Dalic in conferenza stampa alla vigilia di Giappone-Croazia. Parole importanti sul futuro di Modric in Nazionale ...