CM IT - Ronaldo non si è arreso | spera in una sorpresa

(Di domenica 4 dicembre 2022) ... proprio nei giorni in cui, come ha rivelato oggi 'La Gazzetta dello Sport', i suoi agenti hanno ... Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nonostante le difficoltà,nutre ancora il ...

Cristianosi è ancora arreso all'idea di chiudere la carriera in Arabia Saudita e attende una sorpresa dal calciomercato invernaleNon sono di certo le giornate più facili nella carriera di Cristiano ......e appena una in meno di Lionel Messi. Senza dubbio è destinato a diventare il miglior goleador della storia dei Mondiali. LA CONSAPEVOLEZZA - Maturità, consapevolezza e un carattere...Patricia, la sorella di Georgina Rodríguez, torna nuovamente ad accusare la compagna di Cristiano Ronaldo. In uno show televisivo ha parlato della sua attuale condizione economica, puntando l'indice s ...Cristiano Ronaldo non si è ancora arreso all'idea di chiudere la carriera in Arabia Saudita e attende una sorpresa dal calciomercato invernale ...