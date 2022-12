Caso Juventus | avv D’Onofrio | «Coinvolti altri club»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le parole dell’avvocato Pacosulche sta vedendo coinvolta la: tutti i dettagli sui possibili sviluppi L’avvocato Pacoha parlato a Tuttosport delche sta vendendo protagonista lanegli ultimi giorni. RISCHI – «Il primo comma, che riguarda l’alterazione di documenti, prevede squalifiche per i dirigenti, ma al limite un’ammenda pecuniaria a carico della società. Il secondo, al contrario, può portare fino all’esclusione dal campionato di competenza e alla retrocessione, ma non è evidentemente questo il: occorrerebbe dimostrare che l’alterazione dei documenti ha permesso l’iscrizione,menti impossibile, al campionato. Uno scenario che non si pone, a giudicare dalla ...