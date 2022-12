Cannavaro | “Non riusciamo a fare il salto di qualità | questa sconfitta mi fa male”

(Di domenica 4 dicembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Le parole di Fabioal termine della sfida di campionato che ha visto il Benevento ospitare il Palermo. L’allenatore partenopeo ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al “Ciro Vigorito” per affrontare la formazione di Eugenio Corini. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Prestazione – Ci manca l’ultimo passaggio, quello che alla fine fa la differenza. Sulle scelte decisive facciamo ancora fatica. Avevo preparato una partita diversa, ho fatto giocare chi mi aveva dato tanto nell’ultima gara con la Reggina. Volevo far recuperare Schiattarella e dare minutaggio a Viviani e Acampora. L’avevo preparata per un inizio diverso. Forse poteva anche esserci, riguardando l’azione su La Gumina e quella su Viviani mi restano tanti dubbi. Non vorrei che questo fosse figlio di quanto ...

