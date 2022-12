Brasile | Thiago Silva | «Bello vedere Neymar | Danilo e Sandro che stanno migliorando»

(Di domenica 4 dicembre 2022) Le parole diin conferenza stampa: «É stato dolorosoTelles e Gabriel Jesus infortunati, ma gli altritornando» Insieme a Tite,Motta è intervenuto in conferenza stampa in vista della partita contro la Corea del Sud, valida per l’accesso ai quarti di finale di Qatar 2022. Di seguito le sue parole sulla situazione infortunati in casa verderoro. «Siamo molto chiari: ieri prima dell’allenamento confesso che è stato un momento molto doloroso quando abbiamo visto i nostri compagni Telles e Gabriel Jesus che non potranno più giocare nessuna partita del Mondiale. La tristezza è grande. Li possiamo aiutare solo facendo la nostra parte nelle partite che ci restano da giocare. Spero che si riprendano il più presto possibile. Poi speriamo di poter contare su quelli che ...

