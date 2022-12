Boxe | Tyson Fury si conferma Campione del Mondo WBC dei pesi massimi Chisora sconfitto | l’arbitro interrompe il match

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022)si ètodelWBC dei. Il ribattezzato The Gipsy King ha surclassato Derecknelandato in scena al Tottenham Hotspur Stadium di Londra, imponendosi per ko tecnico quando mancavano 11 secondi al termine del decimo round.ha interrotto la contesa, temendo per l’incolumità dello sfidante: una decisione comprensibile e legittima, anche se l’orgoglio dilo avrebbe spinto ad andare avanti. Il Colosso di Manchester ha dominato la contesa in lungo e in largo,ndo il facile pronostico della vigilia: il 34enne ha sciorinato la sua proverbiale agilità di gambe e ha messo in mostra il suo magistrale jab, con cui ...