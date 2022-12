A gennaio tre big match per il Napoli | sarà il mese più duro

... frutto divittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, diciannove gol fatti e diciassette subiti. ... L'ultimo confronto risale al 142001 quando finì 1 - 0 in favore della SPAL. A dirigere il ...Questo verrà corrisposto a partire da2023 , ma in base a quanto annunciato ci sarà un ricalcolo delle pensioni in base all'inflazione non più annuale, ma su base trimestrale. La scelta del ...La Gazzetta dello Sport si sofferma sul Napoli, che durante il mese di gennaio sarà impegnato in tre big match. Nel mese di gennaio tre big match attenderanno il Napoli. Il club di Luciano Spalletti ...Mi permetto però di far notare a Elly Schlein che almeno un po’ di coerenza non guasterebbe: fino a 40 giorni fa la Schlein era la vice presidente della Regione Emilia Romagna, lo era dal gennaio 2020 ...