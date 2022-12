Viabilità Roma Regione Lazio del 03-12-2022 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 dicembre 2022)DEL 3 DICEMBREORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI DI NUOVO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULL’A1 FIRENZESEGNALATO UN INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE. RACCOMANDIAMO PRUDENZA ALLA GUIDA. PER IL RESTO LA CIRCONE SI MANTIENE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RTEE VIARIA DELLA. RICORDIAMO CHE, PER ALLAGAMENTO, RIMANE CHIUSA VIA DI MARCO SIMONE TRA VIA DI CASAL BIANCO E VIA PALOMBARESE NELLE DUE DIREZIONI SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI RESTA INVECE CHIUSO IL TRATTO COMPRESO TRA VIA VASCARELLE VIA DELLE GROTTE IN ENTRAMBI I SENSI. TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZIO SULLE LINEEPISA E FL1 ORTEFIUMICINO AEROPORTO. IN ...