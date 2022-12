Ultime Notizie Roma del 03-12-2022 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 dicembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 3 dicembre al microfono Giuliano Ferrigno non piove da diverse ore sull’isola di Ischia e la prima notte fuori casa per gli sfollati sembra sia passata Tranquilla non ho tante la paura i disagirassicuranti Per ora anche sul fronte degli smottamenti nessuna segnalazione ulteriore nella zona rossa evacuazione di ieri a Casamicciola è stata caratterizzata da un’attività intensa frenetica nelle ore centrali della giornata il provvedimento di evacuazione è stata anticipata a seguito dell’allerta meteo diramata alle 12 54 famiglie residenti nella zona rossa non si sono allontanati dalle proprie case a ritornato il commissario Giovanni Legnini nei loro confronti le forze dell’ordine hanno svolto opera di convincimento e Persuasione con la notifica del durante l’evacuazione metto a ...