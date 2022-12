Ucraina | ultime notizie Petrolio russo | Consiglio Ue vara tetto a 60 dollari Zelensky deluso | non è serio

(Di sabato 3 dicembre 2022) IlUeil price cap sull’import di, una misura che Mosca dichiara di «non accettare». Inbombardata per 28 volte in 24 ore la regione meridionale di Kherson, con l’esercitoall’attacco anche di un centro clinico oncologico. Nel frattempo Putin paventa una visita nel Donbass «a tempo debito» e continuano le strette sugli oligarchi, con la vendita all’asta del super-yacht di Medvechuk e l’arresto - con rilascio - di Mikhail Fridman

Il Sole 24 ORE

Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ...Ancora troppo vivo, con ogni probabilita', il ricordo dellefrizioni diplomatiche tra i due ... liberta' di stampa, di espressione e di manifestazione, assistenza militare alla Russia in,... Ucraina, ultime notizie. Petrolio russo, Consiglio Ue vara il tetto. Da lunedì stop al 94% ... Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, il Consiglio Ue vara il price cap sul petrolio russo. LIVE ...Il punto della situazione al fronte da parte del portavoce delle Forze Armate di Kiev. Nelle ultime 24 ore le forze russe hanno lanciato cinque missili e 27 attacchi aerei contro infrastrutture civili ...