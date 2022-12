Tesla Model Y | la vera autonomia del crossover elettrico

Y interpreta il presente e anticipa molto del futuro del marchio americano. Innanzitutto è il primo modello a uscire dalle linee produttive della gigafactory di Berlino e permetterà a ...Il volto noto della televisione americana ha dimostrato di non essere abilissimo nel parcheggiare, tanto che la suaS ha finito per urtare un'auto della polizia in sosta nello stallo ...MILANO (ITALPRESS) – Il gruppo “Supermercati il Gigante” festeggia i cinquant’anni. Il primo punto vendita fu aperto a Sesto San Giovanni nel 1972 alle porte di Milano. Oggi il gruppo della Grande Dis ...La ID.3 è molto importante per Volkswagen in quanto è stato il primo modello della nuova generazione dei suoi veicoli elettrici basati sulla piattaforma MEB . Da tempo si parla… Leggi ...