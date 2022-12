Superbonus 110% | in arrivo una nuova modifica

Leggi su 361magazine

(Di sabato 3 dicembre 2022) che potrebbe far allungare i termini per accedere alOrmai è chiaro che nelle intenzioni del Governo c’è laal Bonusper la ristrutturazione delle abitazioni e per l’adeguamento energetico. Infatti, con il decreto Aiuti quater il nuovo governo ha rimodulato la detrazione sulche dal 2023 scenderà dal 110 al 90%. Tuttavia, nelle ultime ore si sta affacciando l’ipotesi di ulteriori modifiche. Una di queste riguarderebbe – dice today.it “la probabile dilazione dei termini per la presentazione delle Cilas che permetterebbe, a chi presenta la comunicazione di inizio lavori nei tempi stabili, di accedere all’aliquota delanche nel 2023”. Forza Italia è tra i partiti pronti a presentare un pacchetto di modifiche. Licia Ronzulli, presidente dei senatori di FI, sul ...