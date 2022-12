Staffetta Telethon Udine Sabato 3 dicembre

(Di sabato 3 dicembre 2022)3 e domenica 4si torna a correre per la ricerca nel cuore della città, con la testimonial Katia Aere. Ma si potrà partecipare anche tramite App Riparte anche laGiovani, che aprirà il weekendmattina L’attesa è finita: dalle 15 di3 alla stessa ora di domenica 4torna, finalmente in presenza, la24 per un’ora. Dopo le due edizioni solo ‘a distanza’ del 2020 e del 2021, che hanno consentito al Comitatose di continuare a sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare della Fondazione(nel biennio sono stati interamente devoluti oltre 240mila euro, ndr), quest’anno ci ritroveremo di nuovo ...

LaLo studioaprirà giovedì 15 dicembre alle ore 14, per proseguire fino alla mattina di domenica 18 dicembre con una vera e propriadi conduttori e più di 21 ...... la tradizionaledi Udine, tornata nel centro cittadino dopo due edizioni "virtuali". È invece previsto per il prossimo 17 dicembre un altro classico evento di BNL per: la Prova ...(Teleborsa) - BNL BNP Paribas e le Società del Gruppo presenti in Italia rinnovano il proprio impegno a favore della Fondazione Telethon nella raccolta fondi per la cura delle malattie ...Il numeratore, che segnerà l'inizio ufficiale della raccolta fondi, si accenderà domenica 11 dicembre durante la puntata di "Unomattina in famiglia" ...