Riforma pensioni | Cazzola | le 3 garanzie che non devono mancare per i lavoratori

(Di sabato 3 dicembre 2022) Navigando su Internet, scorrendo i social e osservando i commenti su FB ci si imbatte nelle ‘’grida di dolore’’ degli assatanati delle. La loro delusione è evidente. Nella legge di bilancio ci sono sulla materia diverse norme, alcune certamente discutibili, prima ancora sul piano tecnico che su quello politico. In particolare, non è agevole comprendere se il pacchetto ‘’quota 103 + incentivo’’ sia rivolto ad agevolare o a scoraggiare il pensionamento anticipato. Inoltre, anche il governo della destra ha finito per fare cassa con la manomissione della perequazione automatica che era tornata a regime solo quest’anno dopo che tanti governi avevano attinto risorse fresche e immediate da quell’istituto che dovrebbe tutelare il potere d’acquisto dei trattamenti. Va riconosciuto che le misure di contenimento della rivalutazione sono meno severe di quelle ...

Si tagliano lesopra i duemila euro lordi e si pigliano i soldi dai percettore del reddito ... Con la rivoluzionaria della Garbatella, quindi, non ci sarà nessuna, almeno per ora, ma ...E sulle, aggiunge la Uil, 'basta con interventi tampone - ieri 102, oggi 103 - perché di questo passo arriveremo comunque alla quota prevista dalla legge Fornero. Noi siamo per una... Pensioni, nuova riforma nel 2023: come verrà modificata la legge di Bilancio Un momento dell’incontro sulla prima legge di Bilancio del governo Meloni riservato in esclusiva agli abbonati del Corriere della Sera ...Prosegue il dibattito intorno al futuro di Opzione donna, lo strumento che permette ad alcune categorie di uscire anticipatamente dal lavoro.