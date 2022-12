Poker di vittorie nel weekend del Settore Giovanile

(Di sabato 3 dicembre 2022) En plein diper ilbiancazzurro che nelappena trascorso raccoglie quattrosu quattro partite disputate dall’Under 18 all’Under 15. L’Under 18 di mister Massimo Pedriali si impone per 3-1 sul Venezia al Centro Sportivo “G.B. Fabbri”, passando in vantaggio dopo venti minuti con una veloce ripartenza finalizzata da Longoni dopo il palo colpito da Pisasale. Alla mezz’ora del primo tempo gli ospiti pareggiano con Ladisa, ma in apertura di ripresa è ancora Longoni con un preciso tiro da fuori area a portare avanti i biancazzurri. A poco più di dieci minuti dal termine è Pisasale a realizzare la rete del definitivo 3-1 con una bella conclusione al volo su assist dalla sinistra di Franzoni. La SPAL Under 18 consolida così il proprio primato in classifica, salendo a ...

Tifo Cosenza

La squadra sarda, infatti, dopo una partenza sprint (tre, nove punti e testa della classifica) è incappata in una striscia di quattro sconfitte in cinque gare, tutte per 3 - 0, che l'hanno ...La Stella Rossa cerca invece il quinto sigillo europeo, con ildicalato nelle ultime uscite grazie al contributo in panchina del nuovo allenatore Ivanovic (ex Baskonia) . Stesso ... Ex Cosenza, Modesto cala il poker di vittorie a Vicenza È ora di prendere il volo per la LPM Bam Mondovi! Sperando che questo significhi anche continuare la striscia di vittorie giunta a tre, per il momento ci limitiamo a considerare la trasferta in casa d ...Nella trasferta di Cipro per le Vintage Style Series ospitate dal casinò Merit, Mustapha Kanit ha raggiunto due tavoli finali che gli hanno fatto superare il muro dei 12 milioni di vincite in tornei l ...