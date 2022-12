Per lo sci di fondo sono tempi difficili

La friulana è seconda nella Sprint vinta dall'austriaca Lisa Hauser in 20'39'5 a zero errori:... La Wierer è più lenta suglie paga 34'9 dalla vincitrice con un errore in piedi. Pettorale ...Federica Sanfilippo ha vinto la sprint a tecnica libera di Santa Caterina Valfurva, prova validala Alpen Cup 2022 - 2023 didi fondo (un circuito minore,importanza al di sotto della Coppa del Mondo). Si tratta di una vera e propria notizia perché l'azzurra è una nota biathleta, che ...Le condizioni di Pelè sarebbero peggiorate da quando è stato ricoverato martedì scorso all’ospedale Albert Einstein di San Paolo Secondo Folha de Sao Paulo, lo storico campione brasiliano non risponde ...L’autentica cabinovia del 1947 si trova infatti al Four Seasons ed è stata portata qui direttamente dall’impianto sul Monte Bianco per trasformare l'albergo in un originale locale sulle piste da sci.