Olanda | Dumfries | «Una buona prova dopo le critiche ricevute»

(Di sabato 3 dicembre 2022) Le parole di Denzella vittoria dell’contro gli Stati Uniti: «Sono contento di aver potuto aiutare la squadra» Denzelha commentato la vittoria dell’contro gli USA, che vali agli oranje il passaggio ai quarti di Qatar 2022. Di seguito le sue parole, riportate da De Telegraaf. «Ero concentrato. Sono contento di aver potuto aiutare la squadra. Abbiamo ricevuto molteultimamente e questa partita è unaspinta sia per me che per Blind. Van Gaal a fine primo tempo è stato critico nei nostri confronti nonostante il 2-0. Ci ha detto che avremmo potuto esercitare maggiore pressione sulla palla. A volte siamo stati troppo passivi» L'articolo proviene da Calcio News 24.