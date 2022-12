Natale 2022 | arriva la stangata sui prezzi per cibo e addobbi | i sospetti sulle speculazioni

Leggi su open.online

(Di sabato 3 dicembre 2022) «Ilsarà all’insegna dei rincari, e addobbare l’albero e decorare le case costerà sensibilmente di più rispetto agli anni passati. I rincari energetici e la guerra in Ucraina, però, c’entrano poco: suial dettaglio di alcuni prodotti pesano in modo evidente le». Sono le parole del presidente del Codacons, Carlo Rienzi, commentando i dati relativi ai rincari con cui avranno a che fare i consumatori italiani durante le festività natalizie e di fine anno. Secondo le stime dell’associazione dei consumatori «la prima brutta sorpresasul fronte di pandori e panettoni: per quelli industriali si registrano aumenti in media del +37%, con punte per alcune marche del +59%». In tal senso il Codacons osserva che «il mercato italiano di panettoni e pandori vale circa 700 ...