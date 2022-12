La doppia rilevanza dell’affaire Juventus e cosa rischia il club

(Di sabato 3 dicembre 2022) Articolo a cura dell’Avvocatessa Flavia Tortorella – Esperta di diritto sportivo Alla luce delle plurime contestazioni ipotizzate dall’organo inquirente vengono in evidenza diverse fattispecie incriminatrici che, a vario titolo, muovono ipotesi di responsabilità penale nei confronti di persone fisiche, alti dirigenti della societàFC e della società stessa. Come noto il reato di manipolazione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

PharmaStar

...fu affidata alla società Strada dei Parchi all'esito di una procedura di gara pubblica di... tra cui la più lunga acanna interamente in Italia, che caratterizzano la A24 e la A25 ......fu affidata alla società Strada dei Parchi all'esito di una procedura di gara pubblica di... tra cui la più lunga acanna interamente in Italia, che caratterizzano la A24 e la A25 ... Singolo inibitore P2Y12 superiore all'aspirina nella DAPT post-PCI. Network meta-analysis italiana Un sabato che potrebbe essere definito storico per la città di Melzo. Perché in un colpo solo prendono vita due nuove realtà destinate ad accompagnare la cittadinanza per molti anni a venire. La nuova ...Piaggio ha inaugurato il nuovo stabilimento produttivo a Giakarta, capitale dell'Indonesia, mercato di crescente rilevanza per il gruppo. (ANSA) ...