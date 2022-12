Inter | guarda che Dumfries | un gol e due assist lanciano l’Olanda ai quarti

Radio Rossonera

1 Melissa Satta e il presidente dell'Steven Zhang . Nessun gossip, i due si sono ritrovati in un locale di Miami e si sono scattati ...LE SUE FOTO NELLA GALLERY vai alla gallerySostituto dalla SpagnaA gennaio l'farà mercato in entrata solo in caso di qualche partenza. A ... il club di viale della Liberazionesoprattutto in Spagna. Precisamente in casa Valencia, ... Il Barcellona guarda Milano: due titolari di Milan e Inter sul taccuino L'Inter potrebbe modificare profondamente il proprio attacco ... che è in prestito secco dal Chelsea e bisognerà vedere se i Blues accetteranno di lasciarlo un altro anno a Milano stabilendo poi la ..."Onana ha un carattere irrequieto", "Lautaro non segna più e non è un top player", "Lukaku ha fallito nuovamente e ora sarà difficile ...