Inghilterra - Senegal | le quote sorridono ai ' Tre Leoni'

Ad Al Khor va in scena il confronto tra l'e il. I " Tre Leoni " hanno staccato il biglietto per questa fase ad eliminazione diretta superando prima per 6 - 2 l' Iran e poi dopo aver pareggiato per 0 - 0 contro gli Usa ...Ad Al Khor va in scena il confronto tra l'e il. I " Tre Leoni " hanno staccato il biglietto per questa fase ad eliminazione diretta superando prima per 6 - 2 l' Iran e poi dopo aver pareggiato per 0 - 0 contro gli Usa ...Kane e compagni partono favoriti ma il Senegal visto nella fase a gironi potrebbe mettere in difficoltà la retroguardia dell'Inghilterra ...A guardare le rose, la chiara favorita non può che essere l’Inghilterra. Quando puoi permetterti di tenere in panchina gente pagata a peso d’oro come Jack Grealish, difficile trovare lati deboli. Il ...