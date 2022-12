“Grrr Live!” | la tracklist dell’album di hit dei Rolling Stones

Leggi su lopinionista

(Di sabato 3 dicembre 2022) In uscita il 10 febbraio 2023 contiene i brani celebri dei 60 anni di carriera della band registrati dal vivo nel tour del 50esimo anniversario Iannunciano l’uscita di, l’album con le hit della loro leggendaria carriera, in versione dal vivo. Sarà pubblicato il 10 febbraio 2023 su diversi formati: 3LP neri, 3LP rossi (esclusiva sullo shop online di Universal Music), 2CD, DVD + 2CD, Bluray + 2CD. Le versioni digitali e su Bluray includono l’audio in Dolby Atmos.contiene alcune delle più grandi canzoni di tutti i tempi tra cui It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter, Sympathy For The Devil and (I Can’t Get No) Satisfaction. Ihanno celebrato il loro 60° ...