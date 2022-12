Fine del matrimonio Tra Vianello e Wilma Goich Parla il cantante | “ecco la verità”

(Di sabato 3 dicembre 2022) Perché è finito iltra Edoardoattuale concorrente del Grande Fratello Vip 7? Ilracconta la sua versione tra le pagine di Nuovo Edoardo: perché è finito il loro? C’entrano le scappatelle di lui? Sembrerebbe di no. Almeno stando alla versione raccontata daltra le pagine di Nuovo, riportate dal sito Biccy. Stando alla sua versione, la ex moglie si sarebbe innamorata di un latro uomo.cosa ha detto: “Tra noi due è finita perché lei aveva un altro uomo. Io non nego di essermi concesso qualche scappatella, ma sempre senza coinvolgimenti emotivi. Ilper me non ...

Undici

Un nome noto ai tifosiMilan che ancora ricordano l'affrettata espulsione di Tomori e il dubbio ... Tanti gli episodi "pesanti", il più grave alladella gara ed ha per protagonista l'ex ...Cita dunque Churchill e sfodera ottimismo: il Pil potrebbe registrare una flessione a cavallo dianno, ma l'economia è 'resiliente' e riprenderà slancio nel 2023, grazie anche all'impulso... La malinconica fine del Belgio Annunciata alla fine del 2020 sul palco dei The Game Awards, l’eredità horror sci-fi del titolo del 2008 ha messo in atto un’avventura che spicca parecchio sotto il profilo della messa in scena, come ...ROMA (serie tv) - La fiction firmata da Bellocchio ha rappresentato alcuni particolari (un paio decisamente non trascurabili) non aderenti al vero ilmamilio.it - contenuto esclusivo Bella e seguitis .