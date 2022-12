Disastro Roma-Lido | i pendolari tornano in Campidoglio ma nessuno li riceve

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 3 dicembre 2022)– Sono tornati in piazza idella, la ferrovia da anni al centro di numerose polemiche per i continui disservizi. Questa mattina, il Comitato deisi è dato appuntamento in piazza del, dove è rimasto per più di due ore e mezza ma non è stato ricevuto da. “Non siamo cittadini di serie B – ha ricordato il presidente Maurizio Messina -, e non ci fermeremo finché non ci vedremo riconosciuto il nostro diritto ad una mobilità dignitosa”. A fine novembre, un guasto alla rete elettrica aveva portato all’interruzione del servizio prima sull’intera linea e poi, dopo qualche ora, di una tratta, quella fra le stazioni di Vitinia eCentro. La circolazione era tornata alla normalità soltanto il giorno ...