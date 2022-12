Gazzetta del Sud

Il gip ha disposto il collocamento in carcere per i quattro presunti autori deglie i domiciliari per coloro che si sarebbero occupati dell'attività di spaccio.P olveriera sul litorale romano:e bande emergenti, guerra per il controllo della movida estiva Anzio, sparatoria in corso Italia L'altra sparatoria è avvenuta questa mattina intorno ... Agguati, droga ed estorsioni: 8 arresti nel Barese Otto arresti a Putignano per tentato omicidio e lesioni personali gravi, tentata estorsione, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva ...Il minorenne trevigiano approfittando di un «pasticcio» burocratico è fuggito a Londra: la sentenza ora è tutta da riscrivere ...