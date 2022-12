WWE | Indecisione sulla puntata natalizia di Raw | Triple H ha due alternative

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 2 dicembre 2022) La Wrestling Observer Newsletter riporta una notizia abbastanza interessante riguardante ladel 26 dicembre di Raw. Una data un po’ particolare, in cui la WWE non dovrebbe andare in onda in diretta, sebbene quel giorno si terranno non uno ma ben due show dal vivo. La compagnia ha due spettacoli che si terranno quella sera. Uno si svolge a Columbus, Ohio e l’altro al Madison Square Garden di New York. In arrivo un best of? Al momento ci sono due idee nel backstage. La prima è quella di organizzare semplicemente un Best of 2022. L’altra è quella di registrare due episodi il 19 dicembre. Una questione non di poco conto, dato che se si optasse veramente per quest’ultima soluzione, il pubblico dal vivo dovrebbe assistere a quasi sei ore di spettacolo. Sembra che l’annuncio in merito non dovrebbe tardare e che potremmo scoprire di più da un giorno ...