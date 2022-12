Tredicesima 2022 in busta paga | quando arriva e a chi spetta

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Dicembre è il mese della: a riceverla quest’anno sono 33,9 milioni di persone, tra lavoratori dipendenti e pensionati. A quest’ultimi lavieneta i primi di dicembre, mentre per la generalità dei lavoratori dipendenti bisogna guardare a quanto stabilito dagli accordi collettivi. Ladelarriverà e a chiche quest’anno sarà più alta, per merito dello sgravio contributivo al 2% che si applicherà anche sulla gratifica di fine anno. E non è tutto, perché per alcuni lavoratori a dicembre ci sarà un altro “regalo”: non solo la, conosciuta anche come gratifica natalizia, in quanto è proprio in questi giorni che per coloro che hanno uno stipendio lordo ...