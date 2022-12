Traffico Roma del 02-12-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Luceverdeben trovati all’ascoltorallentato sul grande raccordo anulare in carreggiata esterna tra gli svincoli per la Cassia Veientana e Casal del Marmo mentre in carreggiata interna sempre perintenso code tra Casilina e Ardeatina si sta ancora sulle tue Urbano della A24 tra l’uscita per viale Palmiro Togliatti è l’ingresso con la tangenziale e sulla tangenziale code tra via Nomentana via dei Campi Sportivi di lezione stadio code sulle Lungotevere tra ponte Testaccio e ponte Garibaldi in direzione Flaminiorallentato sulla via Aurelia tra il raccordo è la circonvallazione Cornelia in via Molise presso il Ministero delle Prese delle made in Italy è in corso una manifestazione attenzione a possibili disagi aled infine ricordiamo che oggi venerdì 2 dicembre ...