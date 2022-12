Pnrr | Gentiloni “Il Governo sta lavorando bene”

(Di venerdì 2 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La scommessa europea si gioca molto in Italia, credo che il nostro Paese abbia dimostrato grande capacità di mantenere gli impegni. Dobbiamo dare atto alprecedente di aver lavorato, ma staanche quello attuale. Pur sapendo quanto complicata sia la sfida, dobbiamo essere determinati e decisi sul fatto che non solo è necessario ma anche possibile raggiungere gli obiettivi, pure sapendo che con il progredire del tempo la sfida diventa più difficile”. Così Paolo, commissario europeo all'Economia, nel corso dell'evento annuale sulin corso a Roma. “Ilè un pò un tormentone, dobbiamo interpretarlo come una missione nazionale. Ilè certamente fondamentale e ha un ruolo essenziale, ...

