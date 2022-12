Pagelle Corea del Sud-Portogallo 1-1 | voti Mondiali 2022

(Di venerdì 2 dicembre 2022)DEL SUD-del Sud Kim Seung-gyu, 6: privo di particolari responsabilità sul vantaggio portoghese, chiude la porta a Cancelo al 14? facendo buona guardia sul primo palo. Kim Moon-Hwan, 6: resta coperto sulla corsia di destra senza prendersi particolari rischi nel corso della prima frazione di gioco. Kyung-Won Kwon, 6,5: parte dal 1? per via del forfait di Kim Min-Jae, con il compagno di reparto forma una coppia difensiva affiatata che non commette particolari sbavature. Kim Young-Gwon, 7: prestazione solida al centro della linea difensiva, riesce ad arginare nel migliore dei modi un certo Cristiano Ronaldo, firma il pareggio al 27? sugli sviluppi di una palla inattiva. Kim Jin-su, 5,5: fatica a contenere le continue sfuriate portoghesi sulla corsia di sinistra, scarso l’apporto in fase ...

