Pablo Escobar il numero uno del narcotraffico

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Nasce in una famiglia poverama in poco meno di vent’anni diventa il criminale più ricco in circolazione. Si stima che intorno agli anni ‘90 guadagnasse circa 30 miliardi l’anno. È uno dei più grandi assassini esistiti al mondo con circa 10mila omicidi fra quelli commessi e commissionati. Uccide membri delle forze di polizia, civili e politici. Nel 1982 entra in politica e viene eletto alla Camera dei rappresentanti in Colombia. Gestisce il più grandedi cocaina e marijuana mai esistito arrivando a servirsi anche di aerei e sottomarini. Viene ucciso dall’intelligence americana il 2 Dicembre del 1993 a Medellín.l’imperatore della cocaina Muralesa Medellìnè di origini molto umili, nato a Rionegro il 1 ...