Morto Frank Vallelonga Jr | attore Green Book trovato su marciapiede Bronx

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – La polizia di New York l’hasu undelprivo di sensi e dopo l’arrivo dei soccorsi l’Jr., 60 anni, è stato dichiaratosul posto. La polizia ha anche confermato l’arresto di un uomo di 35 anni di nome Steven Smith con l’accusa di occultamento di cadavere. La polizia ha dichiarato, inoltre, che le indagini sulla morte diJr., noto per aver interpretato il film ‘’, sono ancora in corso e che sarà un medico legale a stabilire le cause del decesso.Jr. era il figlio del defuntoTony Lip, il cui vero nome era. ...