Mondiali 2022 | crollo Germania e Belgio | in quota Giappone e Marocco le più grandi sorprese

Il Brasile potrebbe essere l'unica nazionale a chiudere i gironi deia punteggio pieno con tre vittorie su tre Alle ore 20 inizia Camerun - Brasile. E per i verde - oro, che annunciano un forte turn - over affinché chi ha giocato di più risparmi le energie e ...Commenta per primo Non ci saranno veri scontri diretti tra big agli ottavi di finale di Qatar. Mancano solo le ultime gare dei Gruppi G e H - dove Brasile e Portogallo hanno già conquistato la sicurezza del passaggio del turno e difficilmente si incroceranno - e il tabellone degli ottavi ...Canada-Marocco in diretta, risultato della partita della 3ª giornata del Girone F dei Mondiali Qatar 2022.Lo ha dichiarato Fernando Santos in conferenza stampa alla vigilia della partita del suo Portogallo ai Mondiali di Qatar contro la Corea del Sud . In questo momento non so dire altro: c'è il 50 per ...