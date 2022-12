Mercatini di Natale delle Valli del Natisone 3-4 dicembre

Leggi su udine20

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Oltre 100 espositori dal Friuli Venezia Giulia e dalla SloveniaSabato 3 e domenica 42022, dalle 10.00 alle 19.00 – San Pietro al– Centro Studi La Pro Loco Nediške Doline –delAPS in collaborazione con il Comune di San Pietro al, vi invita alla 18° edizione della Mostra – Mercato “Gesti Antichi per un nuovo” “Stara dela za današnji Boži?”.Il paese di San Pietro al(UD), inserito in una cornice tipicaPrealpi Giulie fra boschi e corsi d’acqua, ospiterà in ampi locali riscaldati più di 100 artisti-artigiani e produttori agricoli in gran parte del luogo, ma anche dalla vicina Slovenia, e da tutto il Friuli Venezia Giulia.Occasione unica per gli acquisti di, data ...