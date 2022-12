Lukoil | salvata la raffineria di Priolo | lo Stato prende il controllo con una nazionalizzazione temporanea

Il governo blinda la raffineria Isab di , di proprietà della , e assicura la continuità produttiva anche dopo il via alle sanzioni sul gas russo che scattano il 6 dicembre. E lo fa con un decreto ......per salvare la raffineria Isab -e non si esclude che la discussione possa essere portata giovedì in Consiglio dei ministri. L'idea dell'esecutivo è che la raffineria possa esseresolo ...La raffineria ISAB di Priolo, la seconda più grande d'Italia e la quinta in Europa, è controllata da Lukoil, la seconda società petrolifera ... quanto fatto dalla Germania lo scorso settembre per ...Può durare massimo due anni l'amministrazione temporanea delle raffinerie «di rilevanza strategica» che fronteggiano «imminenti rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizi all'interesse ...