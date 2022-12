(Di venerdì 2 dicembre 2022) Una conversazione con Giovanni Esposito, in arte Quasirosso,napoletano che,Pro alla mano, ha scoperto come digitalizzare il suo stile analogicoal “valore dell’errore”

la Repubblica

... la vedutaterrazzo della Suite abbraccia anche il ristorante del Patria Palace, Atenze , che ... Senza dimenticare le opere degli artigiani locali - i piatti dipinti dall'e graphic ...L'uso della dicitura "Pro" come abbreviazione di "professional" per indicare i dispositivi di punta di una gamma di smartphone o tablet è una pratica diffusa e consolidata nel settore tech. Nel caso ... L'illustratore dal tratto sbagliato che si è preso la rivincita grazie a un iPad Una conversazione con Giovanni Esposito, in arte Quasirosso, illustratore napoletano che, iPad Pro alla mano, ha scoperto come digitalizzare il suo stile ...SponsorizzatoNato nel luglio del 2021 con il lancio della prima box, dedicata a Keller Editore, Romanzi.it è un progetto che mette “in scatola” la letteratura, proponendo ogni due mesi un’uscita focal ...