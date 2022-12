“In ospedale da due mesi” Maria Giovanna Maglie choc | “Ecco perché non mi vedete più”

... mal di testa, disturbi respiratori e dolori muscolari accomunano leinfezioni, nausea e vomito ... L'Bambino Gesù di Roma precisa che, quando si tratta di Covid, è più probabile sviluppare ...Maria Giovanna Maglie si trova indamesi. La giornalista e opinionista 70enne lo ha comunicato con una tweet e una foto dalla struttura sanitaria in cui si trova ricoverata per problemi di salute non precisati. Da tempo ...Due donne trasportate in ospedale. Sono grave le condizioni di due donne italiane, coinvolte in un incidente stradale mentre erano alla guida delle rispettive auto. Il sinistro nel pomeriggio di ...Sono 3.184 i tamponi eseguiti con un tasso di positività che dal 15,44 è salito al 18,69%. Si contano 3.130 vittime dall'inizio della pandemia ...