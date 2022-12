(Di venerdì 2 dicembre 2022)– Per chi ha sempreto di esibirsi ininterpretando una canzone diè il momento di10per altrettanti ‘palchi’ speciali. Ovvero, 10 postazioni lungo il percorso dellaMarathon 2023 che quest’anno è dedicata al cantautore bolognese. La call per gli artisti si chiama “Se io fossi un angelo” ed è aperta da ieri: online, e fino al prossimo 31 gennaio, ci si può proporre sul form per partecipare all’iniziativa di street music ideata daSport Marathon e Fondazionein collaborazione conCittà della musica Unesco. L’idea è di selezionare 10 ...

Chi sogna di cantare Lucio Dalla in pubblico ora può farsi avanti: Bologna cerca 10 'voci' BOLOGNA – Per chi ha sempre sognato di esibirsi in pubblico interpretando una canzone di Lucio Dalla è il momento di farsi avanti: Bologna cerca 10 'voci' per altrettanti 'palchi' speciali. Ovvero, 10 ...