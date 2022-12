Borrè | legale di Lady Soumahoro | replica alla Lucarelli | “Selvaggia chi? Non so chi sia ma la querelo”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lasu Twitter provoca, l’avvocato scelto d. Ilsecco: «? La, anche se non so nemmenosia, della sua esistenza apprendo oggi». All’avvocato Lorenzonon è andato giù il tweet con cui la giudice di Bndo con le stelle ha criticato la scelta di Liliane Murekatete, compagna di Aboubakar, di affidarsi “all’exdi Priebke”. E come dargli torto? Va bene erigersi in cattedra pur non avendone le credenziali se si tratta di disquisire di salsa e cha cha cha… Ma se parliamo di legge e giustizia, forse sarebbe meglio che l’opinionista sponsor di se stessa a suon di post ...