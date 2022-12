Al MAXXI di Roma riflettori accesi sull' altro Bob Dylan

(Di venerdì 2 dicembre 2022) «Quante strade deve percorrere un uomo prima di essere chiamato uomo?». Bobse lo chiedeva già nel '63, a soli 22 anni, all'epoca di «Blowin' in the wind». Da allora di strade ne ha percorse tante. Persino quelle che lo hanno condotto nel 2016 a vincere il Premio Nobel per la Letteratura. Ma la sua inesauribile, versatile e tormentata vena creativa lo ha portato anche verso le arti visive. Una sorta diBobche il pubblico conosce meno ma che riesce ugualmente a far vibrare le corde delle emozioni. Dal 16 dicembre il Museodioffrirà un omaggio proprio alle opere d'arte che il menestrello di Duluth ha realizzato in oltre 60 anni di carriera. Dipinti, acquerelli, disegni a inchiostro e grafite, sculture in metallo e materiale video saranno i protagonisti di «Bob ...

